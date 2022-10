Niurka Marcos explica por qué dejó de seguir a Juan Vidal en Instagram: "Nos enojamos" Los seguidores notaron cómo Niurka Marcos había dejado de seguir en Instagram a su novio Juan Vidal. La actriz rompió el silencio y aclaró la situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación amorosa entre Niurka Marcos y Juan Vidal es una de las más controvertidas del momento. ¿Será que siguen juntos la vedette cubana y el actor dominicano? Ante tantas dudas por parte de los seguidores, que hasta notaron cómo Marcos había dejado de seguir en Instagram a su novio, la cubana rompió el silencio y aclaró la situación. En un comentario en Instagram, hizo frente a las especulaciones y explicó por qué había dejado de seguir a su novio en redes. "Nos enojamos, me encabro… y lo bloqueé y ya todo se arregló. Le encanta el brete", dijo. Niurka Marcos y Juan Vidal Niurka Marcos y Juan Vidal | Credit: Juan Vidal/IG También aseguró que no estaban separados, como algunos decían, sino muy felices el uno con el otro. "No terminamos absolutamente nada, seguimos muy bien y felices", dijo. Por su parte, el dominicano también confirmó que estaban más juntos que nunca. "Te adoro, mi reina", escribió en Instagram. Por último, para terminar con todos los rumores alrededor de ella y su pareja, la vedette envió un fuerte mensaje a sus haters para que la dejen en paz. "Fíjense que no, tan bobitos, put… madr…, cómo detonas la mierd..., no más truenas los dedos y salen las ratas de cloaca, pero de una. Pues fíjense que se les va a cocer el estómago del puro coraje porque todavía nos tiene que aguantar, chupándonos los labios un ratito más", escribió en sus historias de Instagram. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Niurka SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que salieron de La Casa de los Famosos 2, Niurka Marcos y Juan Vidal han vivido un amor rodeado de comentarios de todo tipo. Incluso muchos han dicho que ella es la que lo mantiene. No obstante, ambos hacen oídos sordos y hasta tienen planes de boda. "A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste de Yucatán porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, que tiene energías especiales", dijo Vidal. "Sería bonito".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niurka Marcos explica por qué dejó de seguir a Juan Vidal en Instagram: "Nos enojamos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.