Niurka Marcos sale en defensa de Rafael Amaya. Pido "¡qué lo dejen de joder!" Luego del video que circuló con Rafael Amaya mostrándose confundido, Niurka Marcos pidió que haya apoyo y no crítica para el actor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer un video donde se muestra a Rafael Amaya un poco desorientado. De inmediato comenzaron las especulaciones de que había recaído en la drogas o si se trataba de una reacción tras su desintoxicación. Así, algunos famosos se han pronunciado sobre este asunto; entre ellas, Niurka Marcos, quien salió en defensa del protagonista de la teleserie El señor de los cielos. "Pobrecito hay que apoyarlo, a [Rafael Amaya] no le puedo decir nada porque no está en sus cinco sentidos, sólo le pido a toda la gente que le rodea, a ustedes los medios, que en vez de aplastarlo, en vez de desprestigiarlo y en vez de joderlo, entre todos lo ayudemos porque así ayudamos a Juan [Osorio] hace años y mira que sanito está", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "[Pido] ¡qué lo dejen de joder!". La vedette dejó claro que personas con problemas de adicciones están atravesando por problemas muy complicados. Por ello, pide que haya más empatía al respecto. "Les voy a decir una cosa, me despierta tanta ira la gente enferma, mediocre y desgraciada que hace ese tipo de cosas, que trata de hacer leña del árbol caído, me da tanto coraje que quisiera que en un tronar de dedos ellos estuvieran viviendo, sufriendo y experimentando, exactamente, lo que esa persona que están criticando", agregó. Rafael Amaya y Niurka Marcos Image zoom Credit: Rafael Amaya Instagram/Niurka Marcos Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka Marcos hizo un llamado para apoyar a Rafael Amaya en este proceso."Esas personas no son delincuentes. Esas personas están enfermitas y necesitan de nuestra ayuda, démosle la ayuda a Rafa si la necesita. No lo jodamos, al contrario, ayudémoslo, entre todos, a levantarse y a que siga caminando adelante", concluyó.

