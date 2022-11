Niurka Marcos envía consejo a Shakira Ahora que Shakira se ha separado de Gérard Piqué, Niurka Marcos, quien ha vivido varias separaciones, le envía una buena recomendación a la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de doce años que Shakira mantuvo con Gérard Piqué ha llegado a su fin. Ante ello, la cantante está realizando el proceso de su separación mientras el futbolista ya mantiene un nuevo romance con una mujer de nombre Clara Chía. Ante ello, Niurka Marcos aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a la intérprete de "Ojos así". "¿Qué le voy a decir [a Shakira]?", advirtió Marcos a los medios de comunicación. "Que se busque otra anaconda [otro hombre]. Ya me conocen todos mis bebenius, que se busque otro. Que un clavo, saca a otro clavo". De hecho, la canción de "Monotonía" de la también compositora de origen colombiano, fue usado por los fanáticos tras darse el anuncio del término del idilio de la vedette con Juan Vidal. Así que la famosa no dudó en dar su punto de vista al respecto. "Me pusieron la canción de Shakira, "Monotonía". Me la pusieron mis bebenius, en uno de esos videos bonitos que están haciendo y lo que hago es subirlos porque, obviamente, ellos me están apoyando", mencionó. "Fue muy divertido y me reí mucho porque mis bebenius son como esas hormigas bravas, no se les va una. Entonces, encontraron la canción y la pusieron en uno de esos videos", continuó. "Ella le llamó 'monotonía', si yo hubiera escrito la canción le habría puesro 'en pausa'. [Juan Vidal] cada vez que hacía un berrinche ponía en pausa la relación, se alejaba. O si estábamos viajando se alejaba, el por allá y yo por acá; o si estábamos en un lugar con amistades, él se sentaba en otra mesa. Hacía esas cosas raras". Niurka Marcos y Shakira Niurka Marcos y Shakira | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Roy Rochlin/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka Marcos fue enfática y aseguró que lo hace o dice con su vida es solo su responsabilidad. Así, que le da igual lo que opinen sobre su persona. "Quiero decirle a la gente algo y que quede muy claro. Punto número uno: nunca he sido de pedir opinión a la gente. Nunca he sido de que me preocupe porque he vivido toda la vida entre buenos y malos cometarios, es algo a lo que estoy acostumbrada. No solamente escucho las opiniones positivas, también escucho las negativas porque de ella vivo", enfatizó. "No existe, no existe la manera de que Niurka Marcos escuche a nadie para tomar una decisión".

