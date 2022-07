Niurka Marcos revela lo que vivió en las instalaciones de La casa de los famosos: "Todo lo grabo" Después de su visita al plató y su esperada entrevista, la artista cubana volvió a dar que hablar con este episodio sucedido a la salida del show. Momento que quedó grabado por su equipo y que compartió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Niurka Marcos no ha ganado La casa de los famosos, es como si lo hubiera hecho. A día de hoy, es la protagonista principal de la historia, la cual acapara más atención y rating que mucho de lo que pasa dentro del famoso reality de Telemundo. Desde su salida, en su opinión supuestamente provocada por la campaña que se hizo en su contra desde los diferentes programas de la cadena, la artista cubana no ha cesado en defender su honor y su verdad. Tras negarse a pisar un plató del canal, finalmente accedió a ir esta semana a La casa de los famosos y afrontar las preguntas de sus presentadores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego. La tensión saltaba por los aires y, a día de hoy, sigue siendo latente. Un nuevo video de Niurka en sus redes y sus comentarios dejan al descubierto lo que pasó tras su salida de las instalaciones. Niurka Marcos Niurka Marcos en el estudio de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Y la actriz, que lo graba todo con la ayuda de su equipo, mostró y contó lo que sucedió con pelos y señales. Nada extraordinariamente negativo, pero que deja entrever quiénes realmente la cuidan de verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Salí de las instalaciones de Telemundo rodeada de mi producción, solo las sombrillas y la camioneta son de Telemundo, que por cierto me dejaron hasta mi casa ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Supérenme", escribió entre risas. Y añadió con segundas. "Es por eso que todo lo grabo". Parece que a pesar del encuentro, Niurka no ha firmado del todo la pipa de la paz y no está tan conforme con lo sucedido. Lo cierto es que ella se ha convertido en la reina del show y del flow a juzgar por los índices de audiencia del programa tras sus apariciones. Su sonada entrevista alcanzó uno de los ratings más altos de esta temporada de La casa de los famosos, la cual, todo hay que decirlo, está siendo un absoluto éxito en términos de share.

