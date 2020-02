Niurka Marcos critica el vestuario de Adamari López en redes Adamari López es una de las presentadoras más queridas de la television de habla hispana, sin embargo, esto no impide que se convierta en blanco de críticas. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López es una de las presentadoras más queridas de la television de habla hispana, sin embargo, esto no impide que se convierta en blanco de críticas. Si bien ha sido criticada un sinnúmero de ocasiones por algunos de los atuendos que luce en el programa matutino Un nuevo día (Telemundo), esta vez fue una famosa actriz quien lanzó duros comentarios. Se trata de la vedette cubana Niurka Marcos, quien ademas de burlarse de su vestuario también le pidió que cambie de diseñador. RELACIONADO: Adamari López revela cuántas libras ha perdido Image zoom “Por favor, necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a Adamaris de su diseñador, es un hostil peligroso para su imagen. Intenta destruir su carrera”, escribió Marcos en el pie de la imagen que compartió este jueves en su cuenta de Instagram. Image zoom Niurka Marcos/IG Lo comentarios de los cibernautas están divididos, ya que algunos aplauden a Niurka por decir lo que “muchos piensan y no dicen” mientras que otros la tildan de “celosa”. “Me adivinaste el pensamiento. Adamari es muy bella, pero esa ropa no le hace ningún favor”, escribió un seguidor. “El atuendo no es el apropiado pero tú eres hermosa como quiera y un gran ser humano”, apuntó otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Niurka Marcos Y así, una larga lista de comentarios. Adamari parece hacer oídos sordos a estos comentarios y se ve más feliz que nunca. Su sonrisa es su mejor complemento y de eso ¡no cabe la menor duda! Advertisement

