Niurka Marcos critica el físico de Paty Navidad: "Era tan bella, ¿se acuerdan?" Niurka Marcos arremetió contra Paty Navidad, quien ahora lucha por ser la ganadora de La casa de los famosos 3. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin pelos en la lengua, Niurka Marcos arremetió contra Paty Navidad, quien ahora lucha por ser la ganadora de La casa de los famosos 3, como mismo lo hizo la vedette cubana en la pasada edición del reality show de Telemundo. Pero como Marcos no tiene bandera, esta vez hizo hincapié en el físico de la actriz mexicana, remarcando que en el pasado solía lucir bella y ahora es todo lo contrario. "Paty tan bella, ¿se acuerdan?", dijo en una conferencia de prensa. "¡Ay cómo ha engordado!. No ma…, qué feo cuerpo tiene ahorita". Marcos indicó que la situación médica por la que pueda estar atravesando Navidad no es un pretexto para no lucir bien. "La fealdad no es una enfermedad, es un estado natural", sostuvo. "Ella era bella, estaba bella, se cuidaba". Niurka Marcos y Patricia Navidad Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media Como era de esperar, los comentarios de Marcos han generado mucha polémica entre los seguidores, quienes salieron en defensa de la mexicana. "Paty Navidad está demostrando en LCDF3 que es una GRAN mujer, que más da unos kilos de más"; "cómo se atreve Niurka a criticar el peso de alguien"; "esta mujer qué aporta, criticando el peso de otra mujer"; "a quién le interesará lo que opine Niurka???", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ahora Marcos sale a criticar a Navidad, lo cierto es que fue de las pocas que la apoyó cuando estuvo en el ojo del huracán por sus comentarios contra el coronavirus. "Es una reina", dijo en una ocasión. "¿Por qué van a decir que Paty está loca o que está dañada de sus facultades mentales? Si yo la supero por mucho en las pende….as que digo y todavía no dicen que yo perdí mis facultades mentales. Yo primero tendría que llegar al loquero y después Paty me visita".

