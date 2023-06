Niurka Marcos estalla contra José Manuel Figueroa por broma sobre paternidad de Emilio Osorio Esto dijo Niurka Marcos a José Manuel Figueroa, quien cuestionó la paternidad de su hijo menor Emilio Osorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos y José Manuel Figueroa Credit: Medios y Media/Getty Images/Images for TelevisaUnivision/Getty Images La primera eliminada de La casa de los famosos fue Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa. Cuando el cantante fue cuestionado al respecto mencionó al hijo menor de Niurka Marcos y Juan Osorio, Emilio, diciendo que era vástago de Bobby Larios. "Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio... ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?", cuando los represéntales de los medios de comunicación le dijeron que estaba equivocado, quiso disculparse, pero ya era demasiado tarde. "Estoy preguntando porque no sé, corten eso por favor. Pregunto porque no sabía, es mi ignorancia", aclaró. "Castíguenme a mí es mi ignorancia, un abrazo a Juan Osorio". Sin embargo, este comentario no fue del agrado de la vedette que quien no dudó en pronunciarse al respecto contando intimidades del hijo de Joan Sebastian. ""Bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogimos, que no me encontrabas el clítoris? ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas porque hablabas tanta mierda? ¿te acuerdas que te dije que el día que dijeras una mamada iba a abrir el hocico?", advirtió Niurka en un video que fue retomado por diversos medios de comunicación. "Mi hijo sabe quien es su papá, porque cuando conocí a Bobby, Emilio ya había nacido", continuó. "Su papá sabe quien es su hijo, pero tú no sabes donde meter el pito, estúpido. Por eso estás con la pendeja esa que no tiene cerebro igual que tú". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Manuel Figueroa reiteró que "me equivoqué" y le envió disculpas a todos los afectados con su comentario. "Hola, Niurka ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te mando un saludo. Este video, más que nada, es para ofrecerte una disculpa, obviamente, que la lo hice, por supuesto ante las cámaras y todo. Nada más que se armó un relajo ahí. Me preguntaron, no sabía. Discúlpame de verdad. También le pedí una disculpa y reitero, de nuevo, a ti, a Juan Osorio, a Emilio la disculpa grande, de verdad, porque fue un error mío y no quiero que haya malos entendidos", mencionó. "Supe y sabía que la había súper regado y pedí por favor que lo borraran, y extendí mis disculpas ante las cámaras". Habrá que esperar para saber si Niurka Marcos acepta esta justificación.

