Niurka Marcos explota contra Bad Bunny: "¿Sabes de dónde salen esos millones que tú presumes?" Niurka Marcos no dudó en expresar su desacuerdo con el cantante boricua tras su gesto con una fan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny se ha visto en el ojo del huracán en los últimos días, luego de que arrojara al agua el celular de una fan. Este gesto, que ha sido criticado por muchos, no pasó desapercibido para Niurka Marcos, quien no dudó en expresar su desacuerdo con el cantante boricua. "Esa no es la forma, la forma es el diálogo", dijo la cubana a la prensa en un encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. "Un poquito de paciencia a la audiencia, porque ¿sabes de dónde salen todos esos millones que tú presumes hoy, mi amor? De la gente, pendejo", sostuvo. Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Instagram Marcos aprovechó para recordar y señalar el comportamiento que el puertorriqueño tuvo con su público en su concierto en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde cientos de personas gastaron su dinero sin poder disfrutar del espectáculo. "Todo mundo esperaba que saliera y le dijera algo a la gente, pero nunca pasó (…). A mí me hubiera gustado que él saliera y dejara algo a toda esa gente que sufrió esa situación, pero no dijo nada ni tocó el tema", recordó la vedette. Bad Bunny y Niurka Marcos Credit: Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation; Clasos/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue durante la primera semana del año que salió a la luz el video donde el intérprete de "Me porto bonito" lanzó al agua el celular de una fan que quería retratarse con él mientras caminaba por una calle en República Dominicana. De inmediato muchos condenaron este gesto, pero Benito tuvo una tajante posición al respecto: "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto", escribió en Twitter. "Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", agregó. No obstante, los señalamientos por su comportamiento aumentaron, y el cantante decidió poner privada su cuenta de Instagram, dejando a su vez un fuerte mensaje a todos los seguidores: "Me van a extrañar".

