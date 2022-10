Niurka Marcos vuelve a atacar con todo a Cynthia Klitbo

"No tengo nada que decir del tema; eso lo cerré bien hace mucho tiempo. [Cynthia Klitbo] se ha encargado, desde que entré en La casa de los famosos, a hacer una campaña muy nefasta, muy baja. Si no vas a hablar del tema, no hablas, no juegas. Primero no hablo, luego no hablo. Ahora lloro, luego no lloro. De verdad, que Dios la bendiga y que me deje tranquilo", mencionó Vidal por su parte. "Lo qué hay desde siempre es una orden de restricción para que no me le acercara. Podemos trabajar juntos, pero no que me le acerque o la moleste. Me encanta eso porque es lo único que me da la garantía de que me dejen de molestar, de amenazar, ella".