Niurka Marcos arremete contra Montserrat Oliver y le recuerda que es la "reina de la polémica". ¿Qué sucedió? La vedette cubana no se quedó callada después de que la conductora mexicana supuestamente la corriera de su programa. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Niurka Marcos vuelve a la carga, esta vez contra la conductora Montserrat Oliver, quien el pasado fin de semana habría corrido a la bailarina y actriz cubana de su programa Montse & Joe que conduce Oliver junto con Yolanda Andrade. De acuerdo a la vedette, Oliver le pidió que se fuera de su programa, algo que ella hizo. Sin embargo, según Marcos, al ver que ella se retiraba, Oliver habría corrido tras de ella para invitarla a reincorporarse, encontrándose con la negación de la bailarina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcos no se quedó callada ante lo sucedido y usó las redes sociales para arremeter en contra de Oliver — y recordarle quién es la reina del escándalo. “A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tu dijiste: ‘Niurka, ya vete’ y me fui. Me seguiste arrepentida. Pero la verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré”, explicó la cubana en las redes. Image zoom Niurka Marcos y Montserrat Oliver Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images La controversial artista no paró ahí y llenó de insultos a la mexicana. “La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes estamos en tu programa de gratis para ayudarte a subir el rating? Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo”, dijo Marcos en un video publicado en su cuenta de Instagram. “No puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande amiga". Y continuó: "Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción… ojo, el grave error fue subestimarme. Y no te preocupes, no es primera vez que me corren de algún lugar, no te sientas tan importante, no es para tanto perra”. Por su parte, Andrade salió en defensa de su colega asegurando que todo había sido un mal entendido y que el comentario de Oliver era simplemente una broma, según publicó el diario Milenio. Hasta el momento, Oliver no ha emitido réplica a los comentarios de Marcos.

