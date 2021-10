Niurka Marcos arremete contra Lyn May por recomendar a su doctor de botox Niurka Marcos arremetió contra Lyn May, luego de que esta exhortara a sus seguidores a ponerse botox en el rostro para mantenerse jóvenes, como parte de la publicidad a la clínica donde se atiende. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos y Lyn May Credit: Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images La vedette cubana Niurka Marcos arremetió contra Lyn May, luego de que esta exhortara a sus seguidores a ponerse botox en el rostro para mantenerse jóvenes, como parte de la publicidad a la clínica donde se atiende. "El juego de Lyn May es ir contra el tráfico. ¿Tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea?", dijo Marcos en declaraciones a Venga la alegría (TV Azteca). "Evidentemente va en contra del tráfico, ella se está riendo de sí misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying". Lyn May compartió hace unos días un video en el que promocionaba el tratamiento facial con el doctor Gama. "Hola amigas, las invito (...) a que se pongan botox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes", dijo. "Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones". Por su parte, la cubana dijo que no recomendaba hacerse dicho tratamiento. "No, no. Yo me he hecho tratamiento y los he exhibido en mis redes sociales. Yo tengo mi arrugas naturales como todo ser humano". Niurka Marcos y Lyn May Credit: Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images En el programa también le preguntaron a Marcos qué creía de la página erótica que se había abierto Lyn May. "No puedo hacer eso ahorita, porque tengo un novio de 31 años que me quiere solo para él. Sí, pero yo no puedo hacer nada si enseñan hasta 'el frenillo'", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de La casa que arde de noche y Perro callejero ha sido muy criticada por los seguidores tras recomendar los tratamientos de botox con su doctor. "Ya tiene la cara más grande que el cuerpo", "ya no te sigas desfigurando más", "¿esa cara es de verdad o sobrepuesta?", le dijeron. Otros, sin embargo, defendieron su decisión de lucir como más le guste. "Lo más importante es que ella se ama así como es, la felicito", comentó una seguidora.

