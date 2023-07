Niurka Marcos arremete contra Bobby Larios, diciendo que hablara de ella en su lecho de muerte Niurka Marcos hizo explosivas declaraciones sobre su ex Bobby Larios, asegurando que "hasta el último día de su vida" él no dejará de nombrarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Bobby Larios Credit: Rodrigo Varela/WireImage Niurka Marcos explotó en contra de su ex Bobby Larios, quien aclaró que él no es padre de Emilio Osorio, el hijo de la vedette cubana. La controversia comenzó después de que José Manuel Figueroa puso en duda la paternidad del hijo menor de Niurka Marcos, Emilio, quien fue producto de su matrimonio con el productor mexicano Juan Osorio. Figueroa sugirió que Bobby Larios era el progenitor de Emilio, algo que tanto Niurka como Bobby han negado. "Sabemos perfectamente bien que no es hijo mío", dijo Bobby a Ventaneando (TV Azteca). "Emilio cuando llegó a mi vida tenía dos años". Bobby también habló recientemente en El gordo y la flaca (Univision) sobre su relación amorosa hace una década con Niurka. Su amor duró del 2003 al 2006 y acaparó titulares. "Nadie roba a nadie", dijo Bobby cuando le preguntaron por el triángulo amoroso entre él, Niurka y Juan Osorio, quien estaba casado con Niurka cuando ella conoció a Bobby en el set de la telenovela Velo de novia. Bobby Larios Niurka Marcos Credit: Rodrigo Varela/WireImage La vedette cubana arremetió en contra de Bobby, en un reciente encuentro con medios como Despierta América y El gordo y la flaca (ambos de Univision). "Acostúmbrense a que Bobby hable de mí hasta el último día de su vida", dijo Niurka. También dijo que en su lecho de muerte, hablará de ella. "Cuando le toque pelarse (morirse), en su lecho, su último respiro va a ser 'Niurka', y su mujer se va a quedar odiándolo", dijo la actriz. Por su parte, el actor Emilio Osorio, quien tiene una cercana relación con su padre Juan Osorio, asegura que los rumores no lo afectan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio Osorio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images En entrevista con De primera mano, Emilio, de 20 años, dijo: "Es muy chistoso, esto va por generaciones" al ser cuestionado sobre el rumor de que Bobby Larios era su verdadero padre. "Me he dado cuenta que mucha de la gente y familia que me siguen en redes sociales que tienen mi edad o un poquito más, desconoce si quiera quién es Bobby Larios y desconoce el chisme", añadió, sin darle importancia.

