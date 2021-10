Niurka Marcos apoya la decisión de Enrique Guzmán de no demandar a Frida Sofía Niurka Marcos apoyó la decisión de Enrique Guzmán de retirar la demanda que iba a interponer en Estados Unidos contra su nieta Frida Sofía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images La vedette cubana Niurka Marcos apoyó a Enrique Guzmán en su decisión de retirar la demanda que iba a emprender en Estados Unidos contra su nieta Frida Sofía, luego de que la joven lo acusara de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. "Qué bonito el arrepentimiento, es la familia, creo que ese buen consejo se lo dieron Alex, Silvia, la familia", dijo Marcos en un encuentro con la prensa mexicana. Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images Los periodistas le preguntaron su opinión sobre si Frida Sofía debería quitar la denuncia contra su abuelo. "Después de que Alejandra, que admiro, respeto y que soy su fan, dio las declaraciones en aquella entrevista con Adela [Micha], yo dije: 'Es el momento de callar, ya habló su mamá, ahora que todo lo que se hable de Frida, lo hable su mamá'", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Guzman y Frida Sofia Credit: Mezcalent.com (2) En el programa Ventaneando, Guzmán dijo hace unos días que la demanda contra su nieta no procedería. Según explicó, su hija Alejandra Guzmán le pidió que abandonara el pleito legal. No obstante, admitió que no tiene interés en reconciliarse con ella. "Yo hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella, al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas porque nunca pasó, entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos", sostuvo.

