Niurka Marcos agradece a Cynthia Klitbo por advertirle sobre Juan Vidal Tras los ataques que Niurka Marcos hacia Cynthia Klitbo por Juan Vidal, ahora la vedette reconoce que la actriz solo trató de ayudarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Niurka Marcos mantuvo una relación sentimental con Juan Vidal, a quien conoció cuando estuvieron juntos en el reality La casa de los famosos. Poco antes, Cynthia Klitbo había mantenido un romance con el actor que terminó con una denuncia por parte de ella tras acusarlo de violencia psicológica. Ante ello, la intérprete de Isaura Henderson de Arizmendi en la telenovela Mujer de nadie le advirtió a la vedette sobre la situación que vivió con el modelo. Sin embargo, los consejos no fueron bien recibidos por parte de la bailarina de origen cubano, quien comenzó una serie de ataques en contra de la actriz por considerarlo un intromisión directa a su idilio y un ataque a su novio. Ahora que la intérprete de Elena Tejero en la obra Aventura han concluido la relación con Vidal y fue testigo de sus malas actitudes, ha recapacitado respecto a su postura hacia Klitbo; así decidió enviarle un mensaje e incluso agradecerle. "Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo", mencionó Marcos en una transmisión en vivo que realizó por Instagram. "Obvio se lo agradezco [a Cynthia Klitbo], la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida. Yo a Cynthia le hubiera dicho: amiga déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme wey, que buena onda pero que tal si él me eligió a mí para cambiar". Niurka Marcos y Cynthia Klitbo Niurka Marcos y Cynthia Klitbo | Credit: Medios y Media/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Niurka Marcos reconoce que está en un proceso de recuperación sentimental porque realmente pensaba en un futuro al lado de Juan Vidal; incluso, el actor le había pedido matrimonio y ya vivían juntos. Por lo tanto, la separación es algo que deberá asimilar y seguir adelante. "No soy un robot, todavía estoy enamorada de Juan. Aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó; yo me muero, todavía me duele", concluyó

