Niurka Marcos pasa página con Juan Vidal: "Ya estoy en busca del otro galán" Niurka Marcos no pierde tiempo y asegura estar lista y abierta a otra relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que Niurka Marcos reconociera que aunque esté separada de Juan Vidal seguía enamorada de él, la vedette cubana no pierde tiempo y asegura estar lista y abierta a otra relación. ¡Así que ya pasó página! "Inicié, viví y concluí una relación tóxica, salí ilesa y además ya estoy en busca del otro galán. Yo siempre tengo pretendientes esperando a que alguien se ape%&$3", dijo Marcos en un encuentro con la prensa. Aunque hace unos días la cubana apareció llorando públicamente al hablar de su ex pareja, ahora sin embargo ha negado que él sea motivo de sus lágrimas. Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Juan Vidal "Si yo hubiera llorado lo digo, pero yo no lloré en ese momento por él y pueden verificarlo. No hay ninguna frustración ni ninguna lloradera, yo dije claramente en el live lo que había pasado, me puse sentimental cuando estaba hablando con mis seguidores", aseguró. Una vez más, la actriz habló de Cynthia Klitbo, quien había sido pareja de Vidal antes que ella y a quien criticó por haberlo acusado de maltrato. "Ella me hubiera llamado por teléfono para decirme ten cuidado, pero ella enseguida quiso figurar y mis escándalos yo los inicio, los desarrollo y los acabo. No invito a nadie ni responsabilizo a nadie", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcos, quien a inicios de noviembre anunció su ruptura con el actor dominicano tras llamarlo "narcisista", admitió que aún no ha podido dejar de sentir por su ex pareja. "Estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó, todavía me duele", dijo.

