Niurka Marcos sorprende con nuevas acusaciones de maltrato y menosprecio contra Edith González “No ha nacido la persona que le quite credibilidad a mi palabra porque yo hablo con la verdad”, aseguró la vedette cubana en una entrevista. ¡Mira lo que dijo aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Niurka Marcos volvió a causar controversia con unas declaraciones en las que acusó a la desaparecida actriz mexicana Edith González de maltratarla y menospreciarla. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Sale el sol, Marcos abrió el baúl de los recuerdos para asegurar que González la trató “feo” durante su participación en la telenovela Salomé y en la obra de teatro Aventurera. Al preguntarle sobre qué recuerdos tiene de la fallecida actriz, dijo: “Muy feos, todos”. A lo que agregó que si bien ambas cumplieron con su trabajo nivel profesional en ambas producciones, en el personal fue lo contrario. La vedette cubana relató que durante las grabaciones de las telenovelas que trabajaron juntas, González supuestamente le hablaba de forma grosera. “Eso fue una historia horrible de abuso literal, de maltrato, groserías, menosprecio. Fue muy feo, o sea, horrible”, afirmó la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dijo que en una ocasión escuchó en un camerino a la que fue protagonista de exitosas telenovelas como Doña Bárbara y Corazón salvaje de hablar mal del reconocido productor mexicano y exesposo de Marcos, Juan Osorio, a quien supuestamente ofendió por su apariencia física y llamó feo. Marcos expresó que no le importa si la creen y afirmó que otras actrices también tuvieron similares experiencias con González. “A otras actrices les pasó igual con la difunta Edith González porque a la difunta no se le podía poner al lado a una mujer bella y talentosa”, dijo. “No ha nacido la persona que le quite credibilidad a mi palabra porque yo hablo con la verdad”. No es la primera vez que la artista cubana arremete contra González, a la que en el pasado acusó de ser una mujer con “una gran inseguridad” que necesitaba “acostarse con todos sus protagonistas”, según Univision. González falleció el 13 de junio de 2019 a los 54 años tras una larga batalla contra el cáncer de ovario. Le sobreviven su esposo Lorenzo Lazo y su hija, Constanza.

