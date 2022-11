Niurka Marcos confiesa que Cynthia Klitbo "me llevó entre las patas"

Respecto a la posibilidad de tener un acercamiento con Cynthia Klitbo, la cubana aseguró que no tiene el menor interés; por el contrario, prefiere tenerla lejos. "No me interesa [que se me acerque]. Me desagrada que me la recuerden porque es muy tóxica", enfatizó. "No puede estar como la gata de Menchora, que si se la meten grita y si se la sacan llora. Cuando que me estaba cogiendo a Juan [teniendo un romance] estaba ardida e histérica, y ahora que lo boté quiere ser mi amiguita. Hello!!".