¡Imperdible! Los consejos de amor de Niurka Marcos a Clarissa Molina Niurka Marcos aconseja a Clarissa Molina sobre el amor en plena alfombra de Premio Lo Nuestro. ¿Qué le dijo la vedette cubana a la presentadora y actriz dominicana que debe buscar en un galán? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Clarissa Molina y Niurka Marcos se encontraron en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2020. La presentadora y actriz dominicana de 28 años y la vedette y actriz cubana de 52 años se dieron un cariñoso abrazo. Niurka Marcos no titubeó en aconsejar a su bella colega, que está soltera, en temas de amor. “Elige bien tu galán que eres muy linda, luego hay mucho pend&^%”, le dijo Marcos a Molina, quien reaccionó con una carcajada ante las cámaras de Mezcal TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Tiene que ser bello, talentoso, con mucho billete y buena cama porque luego hay algunos muy mustios. Sí tienes que gozar mi hija porque en la vida es lo que te vas a llevar”, añadió Marcos, dando cátedra sobre las relaciones amorosas. “¡Amén!”, respondió Molina. “Conocí a Niurka finalmente, la veo siempre en El Gordo y la Flaca con sus controversias y su personaje que tiene, pero la conozco finalmente”, dijo la dominicana. Molina asegura que este será su año. “Este 2020 viene con todo, yo pienso que es para mí un cambio. Lo siento en mi corazón que va a haber un cambio muy bueno. Gracias a Dios estamos trabajando hacia algo grande”, adelantó. “Todavía no puedo dar detalles porque no es nada concreto, pero Dios mediante me van a ver en otras plataformas. Por ahora me estoy concentrando más en eso y en lo mío para que todo me salga. Ya el Príncipe Azul vendrá en su momento”. Image zoom Por su parte, Marcos llegó a la alfombra acompañada del cantante salvadoreño Osmir Garay, con quien grabó el video musical “Tú eres el amor de mi vida”, que saldrá el 4 de marzo. “Niurka Marcos es la modelo oficial del video”, dijo Garay, piropeando a su musa. “¡Vean esta belleza!” La vedette cubana añadió a People en Español: “Yo no desperdicio nada, todas las oportunidades para mí son valiosas. Yo siempre estoy, porque para mi trabajo es trabajo”. ¿Y quien es el amor de la vida de Niurka Marcos? “¿El amor de mi vida?”, reflexionó la estrella de Aventurera. “¡Soy yo!” Advertisement

