¿Estarían dispuestos Niurka y Lewis a darle una segunda oportunidad a Daniella por su amistad con Nacho? Niurka Marcos y Lewis Mendoza se hicieron muy amigos de Nacho Casano durante su estancia en La casa de los famosos (Telemundo), pero qué sucede ahora que el actor argentino se está dando una oportunidad en el amor con quien fuera su 'enemiga' en el reality show, Daniella Navarro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro y Nacho Casano decidieron dejar atrás su tormentoso pasado en La casa de los famosos, donde primero fueron enemigos antes que pareja, para apostar por su historia de amor y comenzar a construir una vida juntos. "Los dos nos perdonamos y seguimos adelante. Mucha gente me dice ahora 'oye pero tú con Daniella con todo lo que habló'. Terminó el show, nos conocimos dentro del show, nos gustamos dentro del show, empezamos algo dentro del show y lo continuamos acá. Si me olvido, si no sé todo lo que habló, no, ahí está, pero uno decide seguir adelante con eso como uno decide seguir adelante con otras cosas y dar vuelta de página y trabajarlo. Creo que nos hace mejores personas […]. Con los que se quieren quedar colgados de eso mis bendiciones y que la vida les traiga lo que se merecen, no tengo mucho más que decir al respecto", declaró el actor argentino en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Instagram. El noviazgo entre Daniella y Nacho ha puesto en una situación difícil a los amigos que hizo Casano en La casa de los famosos, entre ellos Lewis Mendoza y Niurka Marcos, quienes también tuvieron sus diferencias con la actriz venezolana durante su estancia en el exitoso reality show. Pero, ¿será que la polémica vedette cubana estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Daniella por su amistad con Nacho a pesar de no ser santo de su devoción? Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Instagram "No sé, no hablo de lo que no he vivido. Tendría que experimentarlo para saber qué dice mi intuición y mi corazón", respondió Niurka al perfil de Instagram Realities y más. "Pero lo que sí te puedo decir es que por Nachito podría poner mi tolerancia y mi sabiduría", agregó. Lewis Mendoza, en cambio, parece tenerlo más claro. "Si ustedes se quieren, si tú la quieres, ella te quiere y ella obviamente se arrepintió y está dispuesta a enseñarte que va a mejorar como persona, hay que darle una oportunidad por qué no", expresó el modelo y actor dominicano en una transmisión en vivo en Instagram que realizó en conjunto con su amigo Casano. Lewis Mendoza Lewis Mendoza | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, ella no es perfecta tampoco. Ahora, entre nosotros, ella sí habló mucha mierda, pero eso no tiene que ver. Ahora ellos hablaron, ella está dispuesta a mejorar y le están dando una oportunidad. Esa es tu vida", señaló Mendoza.

