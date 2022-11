Niurka responde a las críticas por atacar a Cynthia Klitbo cuando terminó con Juan Vidal Niurka Marcos criticó a Cynthia Klitbo por haberla emprendido contra Juan Vidal tras su separación, ¡y ahora está viviendo lo mismo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien en el pasado Niurka Marcos criticó a Cynthia Klitbo por haberla emprendido contra Juan Vidal tras su separación, lo cierto es que la vedette cubana ahora está viviendo lo mismo. Por eso ha recibido muchos señalamientos por los tiempos en que criticó a la actriz mexicana y la acusó de haber estado despechada porque el dominicano ahora era su novio. No obstante, Marcos ha dejado claro que poco le importa lo que la gente diga ahora. "A esa gente que dice: '¡Ay, ya te lo habían dicho, ay que le echaste &%$@ a Cynthia (Klitbo), ay que no se qué'. Quiero que entiendan esas personas que primero que nada a mí no me importa la opinión del mundo", aseguró en una entrevista con el programa Siéntese quien pueda. "Las vivencias son personales" y "cada quien tiene que vivir la fiesta para poder generar una opinión", dijo. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Niurka Klitbo y Vidal tuvieron una relación de seis meses antes de que el actor comenzara su noviazgo con Marcos en La casa de los famosos. Entonces, mientras Klitbo lo acusaba de mala paga y de haber sufrido maltrato psicológico, Marcos la llamó "tontita"y "ardida". Ahora que está en su piel, la cubana reconoce que Vidal no era lo que ella creía, aunque dijo que aún lo ama. "Yo lo amo, pero es un imbécil", confesó. "Juan tiene un problema grave de narcisismo". "Él todo lo ve a partir de él (y) todo es: 'Yo quiero, yo necesito, yo busco'. Todo es yo", sostuvo. "Todo el tiempo en la relación le decía: 'Mi amor, no es yo, es nosotros'", añadió. Juan Vidal Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram Juan Vidal La actriz confesó que también lo había bloqueado de las redes sociales. "Lo bloqueé hasta por el &%$@, por todos lados, no tiene cómo dar conmigo". "Cuando yo ya me enojé que me puse bruja le dije tantos horrores y le dije: 'Quiero que me odies hasta la médula'", contó. Hace solo unos días y después de muchos rumores, Marcos anunció que se había separado de Vidal y reconoció que no estuvo bien en la relación ni con ella ni con Klitbo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Puedo citar algo que él mismo me dijo en nuestras conversaciones: 'Perdóname mi amor. Reconozco que soy una mierda para las relaciones'. Entonces, eso hizo que yo no lo tomara personal porque fue una mierda; lo fue conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra, la otra y la mamá de la niña", dijo a la prensa.

