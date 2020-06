Niruka Marcos responde a quienes la llaman "vieja" La vedette cubana Niurka Marcos arremetió contra quienes opinan que está pasada de edad para usar la plataforma digital TikTok. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Niurka Marcos se rindió hace unas semanas a la moda del TikTok uniéndose a la plataforma digital para expresar sus ocurrencias. En menos de dos semanas, la vedette cubana ya superaba el millón de seguidores. Desde hacer su propio pillow challenge a contestar preguntas junto a su hija o presumir sus pasos de baile, Niurka pretende divertir a quienes se suman a su página. Pero al parecer, sus vídeos han incomodado a los detractores, que han criticado su comportamiento y la consideran demasiado mayor para una plataforma supuestamente centrada en el público juvenil. Como una de las características de la cubana es no quedarse callada, sin reparo contestó a quienes la juzgan por su edad. “Estos tóxicos ya me tienen hasta la ma….e", , exclamó a través de uno de sus videos. "Si te molesta mi vejez, espera a ver cuánto te va a molestar la tuya. ¡Jóde..e!”. Por supuesto que sus fanáticos aplaudieron encantados el regaño, al mismo tiempo que alabaron su físico a los 52 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como nota más seria, la actriz explicó en la vejez es un proceso natural. “La vejez está en nuestros abuelos, están en nuestras vidas, es parte de nuestra naturaleza". Niurka no parece tener interés en dejar de compartir con su público a través de sus vídeos, por lo que da un consejo a quienes la critican. “Ay, por Dios, no critiques el ridículo, ¿qué no ves que está en tendencia gü..y? Saca toda esa insatisfacción, haz el ridículo, sé auténtico por primera vez,”, aconsejó. Tal parece que la plataforma digital se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de la actriz durante esta cuarentena, que está viviendo con sus hijos en México.

Close Share options

Close View image Niruka Marcos responde a quienes la llaman "vieja"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.