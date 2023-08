¡Por todo lo alto! Así celebró Ninoska Vásquez su cumpleaños junto a Vicente Saavedra Con todos los lujos, la parejita de enamorados vivió un festejo de película. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya no esconden su amor, por el contrario, lo gritan de felicidad. Y mucho más cuando el motivo es la fiesta de cumpleaños de una de las partes. Esta semana, Ninoska Vásquez celebraba una nueva vuelta al sol y lo hacía en la mejor compañía, la de su novio Vicente Saavedra, quien hace días hizo oficial su relación. La modelo ha compartido imágenes de la espectacular y glamurosa fiesta, a la que no le ha faltado detalle. Tarta gigante, casi de boda, menú exclusivo para la cumpleañera, regalos de primeras marcas y otros detalles que mostró a sus seguidores encantada. Vicente y Ninoska Vicente y Ninoska celebran a lo grande | Credit: IG/Vicente Saavedra "Ayer, en mi día de cumpleaños. Con la bendición de Dios, la compañía de mis seres queridos y una fiesta hermosa. Gracias por sus bonitos deseos", escribió junto un ramillete de fotos espectaculares donde muestra el look con el que deslumbró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco faltan en ellas su novio, Vicente, quien estuvo acompañándola y celebrándola en todo momento, dejando claro que pasó página y que está feliz y enamorado. La modelo venezolana, quien actualmente vive en Madrid, estrena sus 31 años dándose esta nueva oportunidad en el amor junto al exprometido de Clarissa Molina. Aunque no le citó en el post, las fotos que publicó de él dejan constancia de su estado de felicidad.

