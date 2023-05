Niño se vuelve viral por su reacción en concierto de Christian Nodal .Todo parecía un concierto habitual para Christian Nodal, hasta que un chiquillo hizo algo que cambió todo. Aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Christian Nodal se prepara para debutar como padre, junto a su novia Cazzu, y pronto tendrá en su brazos a su nenita, ahora está cumpliendo sus compromisos profesionales. Así, ha continuado ofreciendo conciertos como parte de su gira Foraji2. Durante cada presentación, el cantante se ha mostrado muy cercano a su público. Tan es así, que el pasado fin de semana, cuando el compositor mexicano se presentó en Nuevo León, México, no dudó en subir al escenario a un pequeño. Lo que nadie se imaginaba es que ese chiquillo le quitaría el protagonismo al famoso por su simpática reacción. Todo ocurrió cuando el representante de regional mexicano interpretaba "Acá entre nos" y decidió traer al niño, quien portaba un sombrero blanco; así, el invitado comenzó a llorar sin parar; lo cual, ocasionó que Nodal se inclinara para consolarlo. El llanto no detuvo al menor de levantar el pulgar y posar para una foto, ante la mirada sorprendida de propios y extraños, y la risa del cantante. El video fue publicado en TikTok y ocasionó la reacción de los internautas. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como cuando no sabes si estás emocionado o tienes miedo por que piensas que te van a robar"; "Llevo viéndolo 1000 veces y no puedo parar de reír"; "Todoos iremos al infierno yo también me reí"; "Yo sería ese día sin duda alguna"; "Jaja, todo era seriedad hasta que Nodal se río", y "Lo tuve que compartir con mis 20 amigos, para que ellos se rieran tanto como yo", fueron algunos comentarios. Christian Nodal El pequeño, de quien hasta el momento se desconoce su nombre, ya se hizo famoso. Por su parte, Christian Nodal sumó otro divertido momento como parte de su tour, al tiempo que espera la llegada de su bebé.

