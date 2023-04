El Niño Prodigio augura el futuro de Adamari López tras su salida de Telemundo El astrólogo escribió un mensaje a la conductora tras conocerse su salida de Hoy día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia de la salida de Adamari López de Hoy día sigue sorprendiendo a muchos. Tras el anuncio y la posterior despedida de la conductora en su propio show, han sido muchos los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido. Entre ellos, cabe destacar el de El Niño Prodigio, quien, de manera pública, le ha dedicado unas palabras donde le augura su futuro más cercano. Lo hacía en Instagram y dirigiéndose directamente a Adamari, quien compartió su última aparición en el espacio mañanero de Telemundo. Adamari y El Niño Prodigo Adamari y El Niño Prodigo | Credit: Foto de El Niño Prodigio: (Photo by Mireya Acierto/Getty Images) Adamari López/IG Esta fue su predicción, una muy positiva para la feliz mamá de Alaïa: "Acuérdate que el día que empezaste tu nueva aventura yo estuve allí… Hoy te digo que ahora empieza un nuevo ciclo en tu vida ¡que te auguro será 100% mejor! En 9 meses verás lo que te digo", le expresó el astrólogo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Niño Prodigio El Niño Prodigio augura un buen futuro para Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari López Adamari López junto a sus colegas de profesión | Credit: IG/Quique Usales De momento, Adamari no ha tenido demasiado tiempo para pararse a pensar en lo sucedido, pero sí para disfrutar, divertirse y estar arropada por grandes amigos y compañeros. Este fin de semana, la también actriz acudía a la boda de Alix Aspe, donde bailó, cantó, rio y celebró la vida, por encima de todo.

