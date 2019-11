El Niño Prodigio sobre Walter Mercado: "Para mí que él ya sabía cuando iba a morir" By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El fallecimiento de Walter Mercado ha tocado a muchos, pero especialmente le ha llegado "al corazón" a Víctor Florencio, mejor conocido como "El Niño Prodigio". El astrólogo, autor y vidente se ha convertido en figura líder en su campo siguiendo los pasos que Walter iniciara hace década y en entrevista con People en Español contó que él piensa que el astrólogo boricua sabía cuándo iba a morir. "Es algo muy triste cuando me dieron la noticia me llegó mucho al corazón", asegura en entrevista en video. "Que Dios lo tenga en su santa gloria. Esa alma, ese ser, siempre. Para mí que él ya sabía cuando iba a morir. Porque mira el día que muere: El Día de los Muertos. Una cosa como mística, una cosa como que para que el Día de los Muertos lo recordemos a él siempre vivo". Por cierto que el Niño Prodigio despejó toda duda de si entre ellos habría rivalidades o si le molestarían las comparaciones con Mercado. "Walter Mercado es alguien que no tiene comparación yo hamás me comparo con él ni nada parecido proque cada quien tiene su estilo, tiene su forma", acota. "Incluso en mi libro, La Magia del Lerego le dediqué casi todo un chapter a él hablando de él de la forma en que él me inspiró. Él siempre ha sido mi inspiración, y yo quisiera cada día mejorar, tal vez a acercarme un poquito a lo que fue él". Hace aproximadamente cuatro meses El Niño Prodigio tuvo la oportunidad de conocer en persona a Walter, algo que él compartió en video: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo le agradezco muchísimo a él porque él me dio la oportunidad de estar en su revista", continúa el vidente sobre su relación profesional de años con Walter. "Por más de 10 años yo fui la contraportada de su revista. Nosotros hablábamos por teléfono. Él una vez me escribió una carta dándome las gracias por participar en su revista". Sobre su encuentro este verano el asegura: "Yo siempre decía ‘yo lo quiero conocer yo quiero tenerlo ahí enfrente' y ¿sabes qué? hace cuatro meses tuve esa dicha y yo pude decirle: ‘Gracias Walter Mercado por abrirle la puerta, no solamente a mí, sino a todos los astrólogos del mundo porque tú fuiste el que saliste ahí, con esa fuerza". El autor de Lerego asegura que ahora Walter ha pasado a un plano distinto y que lejos de entristecernos debemos recordarlo por su obra. "Recordar por su legado, de mucho amor, de mucho positivismo, que ha sido una persona encantadora y recordarlo así con mucho, mucho amor". Advertisement

