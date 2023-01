Niño de 12 años que vive debajo de un puente aspira a ser el mejor futbolista del mundo A sus de 12 años, Sebastián Murillo no ve el día en que pueda convertirse en el Messi de su generación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir soccer ball Credit: Getty Images Sebastián Murillo, de 12 años, no ve el día en que pueda convertirse en el Messi de su generación. No solo para ser reconocido como el mejor futbolista del mundo, sino para sacar a su familia de la pobreza en que viven hace algunos años en Colombia. Y es que el niño, su mamá y sus hermanos se encuentran viviendo desde hace cinco años debajo del puente de la madre Laura, en Medellín, un lugar con condiciones insalubres. "Si yo salgo profesional también tengo que ayudar a la comunidad que vive debajo del puente por que a mí también me ayudaron", dijo Sebastián, de acuerdo con un reportaje publicado en Telemundo. Actualmente el niño forma parte del Club deportivo sueños de fútbol, donde juega como delantero y recibe el apoyo de sus compañeros para que logre las metas que se propone. No obstante, algunos días no puede asistir al entrenamiento, por la mala alimentación a la que se somete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A veces él me dice: 'Mamá, me da miedo que yo me desmaye en la cancha porque voy sin comer', entonces por eso a veces no va", dijo Yarley Bejarano, la madre de Sebastián, quien es su mayor fan. "Yo me imagino a Sebastián Murillo grande como un Messi, un Ronaldo, grande, ayudando a la otra gente", sostuvo. Sebastián, quien también baila en las calles para ganar algo de dinero, cree firmemente en que llegará a ser una estrella del fútbol, y tiene sus propósitos muy claros: "Comprar una casa digna a mi mamá para ayudarla y a mis hermanitos, y darles lo que necesiten", aseguró.

