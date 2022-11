Niño de 12 años muere después de jugar a la ruleta rusa El chico, Markell Noah, había estado acompañado por dos otros adolescentes de 14 y 17 años en el momento de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cordón policial Cordón policial | Credit: Guetty Images Un niño de 12 años murió después de jugar a la ruleta rusa con otros dos menores en Mississippi, según confirmaron las autoridades a People. Melissa Payne, directora de comunicaciones de la ciudad de Jackson, detalló que los familiares de Markell Noah reportaron su desaparición alrededor de las 3 a. m. del viernes. Luego el menor fue encontrado muerto en una casa abandonada en Audubon Place. Según reportó People, Noah había estado jugando junto con otros dos niños de 14 y 17 años. Los dos niños fueron arrestados y acusados ​​de asesinato. Asimismo, la joven Kaylan Owens, de 21 años, fue arrestada y acusada de ser cómplice de la muerte de Noah . WAPT 16, afiliada de la cadelna ABC, reportó que la policía cree que Owens ayudó a limpiar la escena del crimen. El lunes, el juez Taurean Buchanan negó la fianza de Owens. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juez, además, fijó la fianza del joven de 14 años en $1 millón y la del de 17 años en $2 millones. Según Payne, "la información es actualmente limitada" y se ha abierto una investigación para esclarecer el incidente.

