Fallece prestigioso diseñador por complicaciones derivadas de una cirugía Nino Cerruti, conocido como 'el hombre que reinventó el traje', fallecía a los 91 años en su país, Italia, poco después de someterse a una operación de cadera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mítico diseñador italiano Nino Cerruti, todo un gentleman y figura fundamental del mundo de la moda ha fallecido a los 91 años en su país natal a causa de complicaciones derivadas de una reciente cirugía. El creador de un nuevo concepto del traje de caballeros se sometía hace poco a una operación de cadera cuyo proceso posterior generó el fatal desenlace. El mentor de grandes nombres de la moda como Narciso Rodríguez y el mismísimo Giorgio Armani deja un legado de buen gusto, creaciones que ya son un clásico y un camino abierto para futuros diseñadores. Su amigo y aprendiz Armani, le despidió con unas palabras que describen la figura que fue Cerruti. "Siempre lo he considerado una de las personas que ha tenido una influencia real y positiva en mi vida. Él fue quien forjó mi gusto por la sastrería refinada, al igual que me enseñó la importancia de tener una visión integral, tanto como diseñador como emprendedor", inicia su mensaje. Nino Cerruti Nino Cerruti | Credit: (Photo by Sergio Gaudenti/Sygma via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La elegancia fue su sello principal en cada obra. Sus diseños para el hombre fueron considerados una reinvención y fue en la moda masculina donde más destacó. Pero Cerruti también dejó su huella en el estilo femenino llegando a idear algunas de las prendas más icónicas del celuloide como la minifalda de Sharon Stone en su cruce de piernas en Instinto Básico o algunos de los modelitos de Julia Roberts en Pretty Woman. Nino Cerruti Nino Cerruti | Credit: (Photo by Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images) Y así una larga lista de creaciones a estrellas de Hollywood que incluye a actores de la talla de Harrison Ford y Clint Eastwood, entre otros muchos. Su filosofía en los diseños, además de la elegancia, era la comodidad, trajes fáciles de llevar que hicieran a quienes los vistieran sentirse libre. "Quiero hombres más libres en su elegancia, más elegantes en su libertad", sentenció. Que en Paz Descanse.

