Así fue la semana de los famosos en Instagram By Alma Sacasa

Aquí como todos los viernes te presentamos lo que algunas celebridades compartieron esta semana con sus fieles seguidores en redes sociales.

Ninel Conde

IG/Ninel Conde "Amores, les deseo que tengan un feliz jueves, disfruten un lindo día lleno de paz y alegría. Recuerden que mañana nos vemos en Tlanepantla. 💋", publicó la cantante.

Gabriel Soto

IG/Gabriel Soto "Hoy celebro tu día mi amor @irinabaeva 🎉🎉🎉. Celebro el amor tan grande que nos tenemos y celebro que me haces el hombre más feliz del mundo ❤️. Mucha salud y mucha vida para seguirla caminando juntos 😀❤️🙏🏼. Feliz CUMPLEAÑOS 🎈🎁🎂 TE AMO!", expresó el actor.

Marjorie de Sousa

IG/Marjorie de Sousa La actriz se veía muy feliz con la llegada de sus sobrinos Alan y Aaron.

Ana Layevska

IG/Ana Layevska "Y pronto vamos a ser tres... 👶🏻💙#AnaLayevska #Actress", aseguró la actriz, quien anunció su embarazo en redes.

Christian Chávez

IG/Christian Chávez "Está enojado o quiere beso ? 🤷🏻‍♂️", publicó el mexicano.

Rashel Díaz

IG/Rashel Díaz La cubana celebró esta semana el cumpleaños de su abuela, la reina de su familia cuya memoria ha sido afectada por el Alzheimer.

Evaluna Montaner

IG/Evaluna Montaner "Mi mami está cumpliendo años y cada año está más guapaaaaaa. Hoy llegué tempranito tempranito y pude estar con ella todo el día. No cambiaría por nada el quality time con ella. La paso bombaaaaa contigo mimaaaaa @marlenesalome. Amo como te sorprendes con cada detalle de Dios. Amé ver ese tiburón contigo hoy!!! Dios se PASÓ contigo!!! Te amo", compartió la actriz.

Lili Estefan

IG/Lili Estefan "Esta imagen lo dice todo!! Te amo República Dominicana 🇩🇴 #yoteamorepublicadominicana #BayWatch #FatWatch", escribió la presentadora.

Natalia Jiménez

IG/Natalia Jiménez "❤️Felicidades a mi niña linda.Te quiero mi reina Preciosa! 3 añitos ya! No puedo creer lo mucho que me has cambiado la vida. Cuando seas mayor te lo explicaré que me hiciste muy fuerte, fuerte de verdad. Te amo hija mía, y espero siempre verte con esta sonrisa, ya que por ella me levanto a luchar todos los días. ❤️", expresó la cantante.

Selena Gómez

IG/Selena Gómez La cantante visitó las oficinas de Interscope esta semana y fue recibida con estos reconocimientos.

