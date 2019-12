Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Ninel Conde Una estrella celebró el cumpleaños de su hijo, otra celebró aniversario con su esposo y dos más están gozando del espíritu navideño de las fechas. ¡Mira lo que estas celebridades y otras más compartieron en sus redes este pasado fin de semana! Empezar galería Ninel Conde Image zoom IG/Ninel Conde "A nada de irnos de vacaciones! Ustedes, ¿qué planes tienen para estas fechas? 💋#singer #happy", preguntó la cantante. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Aylín Mujica Image zoom IG/Aylín Mujica "#sunday #somosloquesomos el dia invita a olvidar! 💋🌹#happysunday ❤️", publicó la cubana. 2 de 10 Applications Ver Todo Diego Boneta Image zoom IG/Diego Boneta "Logramos la meta!!! @choblanderos @teletonmexicooficial @citibanamex gracias por unir a Mexico una vez más y hacerme parte de este gran equipo ganador!", compartió el actor. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Chiquinquirá Delgado Image zoom IG/Chiquinquirá Delgado "Me gusta abrazarte #sol ☀️ ✨✨✨✨✨✨✨✨", dijo la presentadora venezolana. 4 de 10 Applications Ver Todo Gregorio Pernia Image zoom IG/Gregorio Pernia "Esperando a mi princesa. Mi bella Luna @soylunapernia", expresó el actor. 5 de 10 Applications Ver Todo Catherine Siachoque Image zoom IG/Catherine Siachoque "Y que anoche mi @soyvaroni por fin me tomo fotos para que no nos regañen los fans 🥰🥰🥰🥰El ya tiene varios Tips de María José y Carlos y ahora me falta que Shannon y Valentina me den los tips a miiiiii 🤦🏻‍♀️😱🤦🏻‍♀️💖", compartió la actriz colombiana. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Patricia Manterola Image zoom IG/Patricia Manterola "Empiezan las Fiestas Navideñas y nada mas rico que disfrutar de las posadas y nuestras recetas mexicanas con un delicioso @jarritos de fresa 🍓!Me encanta la combinación! ¿Cual es tu sabor favorito?", preguntó esta. 7 de 10 Applications Ver Todo Nacho Image zoom IG/Nacho "Feliz cumpleaños, Santo. ❤️", dijo el cantante venezolano. 8 de 10 Applications Ver Todo Scarlet Ortiz Image zoom IG/Scarlet Ortiz "Santa robado! 🎅😜😅👏🏻🎄Las quierooooo y que siga la tradición!!! 🎄💋", publicó la actriz venezolana. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ximena Duque Image zoom IG/Ximena Duque "De #datenight con mi príncipe @jayadkins3 TE AMO ❤️ #love #hubby", expresó la colombiana. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

