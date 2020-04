Las celebridades que pasan la cuarentena presumiendo su cuerpo al sol Cecilia Galliano, Roselyn Sánchez o Irina Baeva son algunas de las famosas que han aprovechado la cuarentena soleando sus cuerpazos en bañador. By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ninel Conde La cantante mexicana ha estado compartiendo sus fotos en bikini durante esta cuarentena. Cecilia Galliano La actriz buscó un interesante ángulo para compartir su descanso al sol. Ernesto D'Alessio El mexicano disfruta del sol y la piscina. Fanny Lu La cantante no puede ir a la playa para tomar un poco de sol, pero al menos tiene un balcón. Roselyn Sánchez La familia de la actriz no le dejó solearse en paz. Michelle Vieth La actriz se mantiene a salvo y así de saludable en su casa en Acapulco, México. Grettell Valdez La actriz se mantiene positiva gracias a la meditación y el sol. Danna Paola La mexicana nos aconseja estar en casa, lo cual es menos difícil con un jardín así. Maribel Guardia Habrá quien la llame "abuela", pero la actriz y cantante se ríe de los críticos con imágenes como esta. Irina Baeva La actriz compartió un baile al sol que invita a olvidar las penas. Advertisement

