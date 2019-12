Ninel Conde y Giovanni Medina, ¿siguen juntos o no? Tras ser fotografiados juntos en un concierto, medios de comunicación preguntaron a Ninel Conde si había regresado o no con Giovanni Medina. Esto contestó la actriz mexicana. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ninel Conde está muy agradecida con Eugenio Derbez, pues el comediante mexicano le dio su primera oportunidad en televisión cuando la descubrió trabajando para Televisa como extra. “Yo empecé con Eugenio Derbez, le tengo mucho cariño, mucha estima, porque él fue el que me dio mi primer oportunidad en un programa de comedia que se llamó Al derecho y al Derbez”, dijo la presentadora a MezcalTV. El Bombón Asesino explicó con mucho orgullo que estaba en un set fungiendo como extra, cuando el comediante vio sus ganas y le dijo a su equipo que le dieran un pequeño personaje. Image zoom “Empecé en un concurso de belleza, de ahí me llevaron con los extras de Televisa. Yo buscaba mi cámara aunque estuviera bien lejos, yo no perdía la fe”, contó. “Eugenio le dijo a la gente de su producción ‘denle un papel a esa niña, por favor’. Me vistieron de ‘Pinocha’, me acuerdo que era una escena de ‘Pinocho’ y pues a partir de ahí seguí”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel se quedó casi sin palabras, cuando se le cuestionó sobre el video que circuló en redes sociales, donde se le veía al lado de Giovanni Medina, el padre de su hijo Emmanuel, durante un concierto del 90’s Pop Tour. Image zoom Ninel Conde y Giovanni Medina en 2014 “¡Ah, mira! Yo no lo subí, pero sí, igual, sí estaba ahí”, finalizó. Advertisement

Ninel Conde y Giovanni Medina, ¿siguen juntos o no?

