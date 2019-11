Ninel Conde lleva ilusión y esperanza a niños con cáncer By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Media Concepts PR La actriz y cantante mexicana estuvo visitando un hospital infantil en México coincidiendo con el Día de Acción de Gracias. "Fue una experiencia que ha cambiado mi vida y que me ha hecho reflexionar que nada es tan grande si el amor esta presente en tu vida", asegura la intérprete de 43 años tras convivir con los menores. ¡Mira las fotos! Empezar galería Siempre dispuesta Image zoom Media Concepts PR Para nadie es un secreto que Ninel Conde tiene una apretada agenda como actriz y cantante durante todo el año –cuando no está actuando en alguna serie de televisión está ofreciendo shows o se encuentra de promoción–, pero cuando de ayudar se trata la intérprete de 43 años es la primera que levanta la mano y hace un hueco en su agenda para aportar su granito de arena. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Alma solidaria Image zoom Media Concepts PR Y es que, además de una extraordinaria artista con una impecable trayectoria artística a sus espaldas tanto en el mundo de la actuación como en el de la música, Ninel es una mujer muy solidaria que no duda en tenderle una mano al que más lo necesita. 2 de 11 Applications Ver Todo Invitación especial Image zoom Media Concepts PR Por eso la actriz no se lo pensó dos veces a la hora de aceptar la invitación que le hizo recientemente el programa Un nuevo día (Telemundo) coincidiendo con el Día de Acción de Gracias para llevar esperanza e ilusión a un hospital infantil en México. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Entre angelitos Image zoom Media Concepts PR Durante aproximadamente una hora y media, Ninel estuvo conviviendo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez con numerosos niños enfermos de cáncer. 4 de 11 Applications Ver Todo Atenta Image zoom Media Concepts PR Además de tomarse fotos con cada uno de los niños, la actriz realizó diferentes actividades con los menores –cantaron, coloreando...– y hasta les llevó diferentes regalos. 5 de 11 Applications Ver Todo Bendecida Image zoom Media Concepts PR "Todos los días le doy gracias a Dios pues soy una mujer de fe, pero en un día como hoy donde he visto sonrisas, alegría en corazones afligidos me ha hecho sentir aun más bendecida", cuenta Ninel a People en Español. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amor de madre Image zoom Media Concepts PR "Mis hijos que son el pilar de mi vida, mi centro, mi esencia. Me recuerdan todos los días que el regalo más grande es y ha sido su amor, así como estas almas que luchan día a día con fe y con una sonrisa", agrega. 7 de 11 Applications Ver Todo Agradecida Image zoom Media Concepts PR Hoy más que nunca la actriz asegura sentirse agradecida con la vida y con Dios por tantas bendiciones que la rodean. 8 de 11 Applications Ver Todo Experiencia inolvidable Image zoom Media Concepts PR "Esta fue una experiencia que ha cambiado mi vida y que me ha hecho reflexionar que nada es tan grande si el amor está presente en tu vida", concluye la artista. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Visita especial Image zoom Media Concepts PR Seguro que los niños tampoco olvidarán esta visita tan especial que les hizo la artista. ¡Gracias Ninel por tu solidaridad! 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

