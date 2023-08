Ninel Conde revela que tuvo un romance con Luis Miguel Ahora Ninel Conde se suma a la lista de conquistas de Luis Miguel y da detalles de su romance con el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un hecho que Luis Miguel ha regresado a los escenarios de manera triunfal y con una imagen renovada que ha causado admiración a propios y extraños. Por si eso fuera poco, también está viviendo un buen momento sentimental con Paloma Cuevas a quien se le señala como responsable del cambio del cantante en todos los sentidos. Si bien el intérprete de "Tengo todo excepto a ti" ahora parece mantener un idilio estable, también ha sido conocido por haber mantenido romances con diversas famosas, entre las que se encuentran Mariah Carey, Luz Elena González, Isabella Camil, Adela Noriega, Mariana Seoane, Stephany Salas y Aracely Arámbula, entre muchas otras. De hecho, las dos últimas son madres de sus tres hijos. Ahora que otras famosas como Alicia Machado, Yuri y Paty Manterola convivieron por días realizando el reality Secretos de las indomables, también reconocieron, durante sus charlas, haber formado parte de la lista de conquistas de El Sol. Lo que pocos sabían es que Ninel Conde, quien forma parte del elenco de esta emisión, se suma ahora a lista amorosa del famoso y lo confesó con sus colegas. "Ahí salió todo [lo de mi romance con Luis Miguel]. Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense", reveló Conde a los medios de comunicación. "Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba [desubicado]. Al día de hoy está más aterrizado [con mayor madurez]". Ninel Conde y Luis Miguel Credit: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images/Tomas Cuesta/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, Ninel Conde reaccionó a las declaraciones de Mariana Seoane, quien dijo que no trabajaría con ella porque no tienen química. "A Mariana [Seoane] la quiero mucho. La última vez que estuve con ella me dio unas palabras muy lindas. No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Les mando bendiciones, estoy feliz", concluyó.

