Ninel Conde víctima de supuesto tiroteo en San Francisco. "Algunos dijeron que habían matado a alguien. Fue un caos" Durante su presentación en el desfile del orgullo gay en San Francisco, California, Ninel Conde pasó tremendo susto por supuesto tiroteo. ¡Los detalles aquí¡ Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde Credit: Mediaconceptspr Ninel Conde vio cómo el éxito de su presentación en la marcha del orgullo gay en San Francisco, CA, este fin de semana quedó opacado por una estampida de personas y la llegada de ambulancias y patrullas de policía que rodearon el escenario en el que había actuado. "Estábamos descansando cuando un mar de gente se dejó venir y todo el mundo empezó a gritar", explica una fuente que vivió junto a Conde todo el caos. "Nos indicaron que teníamos que ponernos pecho tierra, pasaron como diez minutos hasta que pudimos salir, nadie sabía qué era lo que sucedía. Unos decían que habían matado a alguien, otros que habían balazos, había ambulancias y patrullas por todos lados". Al final, todo fue una falsa alarma. "Gracias a Dios estamos bien y al parecer todo quedó en un susto pero en verdad vivimos momentos de mucha angustia ya que nadie nos decía que estaba pasando", explica Conde en exclusiva a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Simplemente nos resguardamos en el camper después de mi presentación y tuvimos que terminar en el piso porque la gente corría sin control y se decía que era por unos disparos, fueron momentos eternos los que pasamos con miedo pero al final todo quedó en una falsa alarma", agregó. Tras una angustia de diez minutos, la cantante y su equipo de trabajo fueron trasladados sin más incidentes a su hotel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ninel Conde víctima de supuesto tiroteo en San Francisco. "Algunos dijeron que habían matado a alguien. Fue un caos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.