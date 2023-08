La sustituta de Lili Estefan en El gordo y la flaca que ha causado un fuerte revuelo en el show La elegida para estar estos días en el plató ha dado mucho de qué hablar. Raúl De Molina también se pronunció. "Esto es un programa familiar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan está disfrutando de sus vacaciones, así que una nueva cara se ha incorporado a El gordo y la flaca para sustituirla estos días. En esta ocasión, Raúl De Molina no ha estado acompañado ni de Dayanara Torres, quien hace poco lució bikinazo en su descanso, ni tampoco de Karina Banda, quien se prepara para el estreno de su reality, HOTEL VIP. Se trata de una nueva incorporación, una celebridad que allá donde pisa revoluciona y no pasa desapercibida. ¿Quién ha sido la invitada esta vez? Era el propio De Molina quien invitaba a la cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, a entrar en plató este martes. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Raúl de Molina en El gordo y la flaca "Con ustedes una mujer que hace más ejercicios que yo", bromeaba el conductor cubano al darle paso. Ninel volvió a impactar con su tonificada figura y un ceñido minivestido blanco que marcaba su cuidado cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete lo dio todo y repitió en plató el miércoles, esta vez con un atuendo por el que Raúl le llamó la atención, siempre con todo el humor. "Ninel, no te había visto y me ha sorprendido. Señores, yo no tengo nada que ver con la vestimenta de Ninel Conde, esto es un programa familiar no para que tú te presentes como si esto fuera...", le expresó Raúl. Más que como el gordo y la flaca, estuvieron como el perro y el gato diciéndose cosas y, sobre todo, haciendo reír a todos. "El único hombre de Miami que en lugar de piropearme, me envidia", le contestó Ninel, quien hace días también sufrió las críticas por cantar un tema de RBD. De hecho, desde la llegada al show de Ninel estos días, hay quienes no la ven como la conductora ideal para este programa, aunque solo sea temporal. "¿Qué sentirá Lili cuando se da cuenta que llevan a esta señora para suplirla?", "Se equivocó de programa", "Esa ropa es para los shows que hace, no para televisión", escribieron algunos. También hubo quienes estuvieron encantados y felices de verla y sacar las carcajadas de los telespectadores con sus bromas y piques con De Molina. Guste más o menos, el caso es que Ninel siempre arrasa por donde pasa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La sustituta de Lili Estefan en El gordo y la flaca que ha causado un fuerte revuelo en el show

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.