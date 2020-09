"No es cierto": Sofía Telch, hija de Ninel Conde, ¡rompe el silencio! La joven de 22 años aclaró a través de su perfil de Instagram una noticia que publicó recientemente sobre ella un medio de comunicación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Telch, la hija que Ninel Conde tuvo hace 22 años con Ari Telch, se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano. Tanto es así que hasta hace unos meses, que fue cuando se animó a hacer pública su cuenta de Instagram, apenas existían fotos suyas circulando por el ciberespacio. Pero que no le guste la polémica ni ser el centro de atención, no significa que esté dispuesta a permitir que se difunda información errónea sobre su vida. La primogénita de Ninel desmintió este viernes a través de su perfil de Instagram una noticia que publicó un medio de comunicación en la que se aseguraba que la joven había vuelto a vivir con su padre en México debido a que había perdido el empleo que tenía en Los Ángeles. Image zoom Ninel Conde y su hija Sofía Telch Mezcalent; Instagram Sofía Telch El titular, para ser más exactos, era el siguiente: "Ari Telch revela que Sofía, la hija que tuvo con Ninel Conde, volvió a vivir con él porque perdió su empleo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto no es cierto. La idea siempre fue irme a Los Ángeles a trabajar un año y regresar ya que estaba haciendo OPT. Mi contrato siempre duró un año y no vivo con mi papá", aclaró la joven, quien está a punto de superar los 30 mil seguidores en Instagram. Image zoom Instagram Sofía Telch "Los que deberían perder su empleo son los que escribieron esto. Me pudieron haber entrevistado pero hubieran perdido su título falso que les da clics. Así es la vida", agregó. Cabe mencionar que la noticia que desmintió Sofía está basada en unas declaraciones que concedió su padre esta semana al programa de televisión mexicano Ventaneando en la que Telch dijo textualmente lo siguiente sobre su hija: "Estudió literatura, cine, teatro… Le gusta mucho la edición. Se estuvo desempeñando como editora en una compañía pero por la pandemia también tronó la compañía allá, se quedó sin chamba y ahora anda aquí".

