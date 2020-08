Hija de Ninel Conde por fin se deja ver en las redes sociales La primogénita de la actriz y cantante mexicana celebró los 10 mil seguidores en Instagram con una foto en la que posa junto a su famosa mamá. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Telch, la hija mayor de Ninel Conde, se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano. La joven de 23 años nunca ha buscado ser una persona pública, por lo que se ha cuidado mucho para que su rostro no aparezca en ningún medio de comunicación. Tanto es así que ni siquiera ha permitido que su mamá publique una foto suya a través de las redes sociales. Pero el anonimato en el que siempre se ha mantenido la primogénita de la actriz y cantante mexicana, podría empezar a ser cosa del pasado a partir de ahora. Telch, que se encuentra disfrutando actualmente de unas vacaciones en compañía de su famosa mamá, ya tiene un perfil público en Instagram, donde ha comenzado a compartir sus primeras imágenes. Justo este jueves la joven sobrepasó la barrera de los 10 mil seguidores y lo celebró compartiendo una imagen en la que aparece posando junto a su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no es reciente ya que fue tomada en 2012 cuando la joven era apenas una adolescente, se trata de la primera imagen en la que se puede apreciar su rostro. "Son como dos gotas de agua, hermosas", comentó una fan de Ninel tras ver la imagen. A lo largo de los últimos años han sido contadas las ocasiones en las que la inolvidable Alma Rey de Rebelde ha compartido públicamente detalles de la vida de su hija. "Ella está estudiando cinematografía. Realmente no frente a una cámara, pero sí es algo relacionado con la industria”, contaba Ninel en 2016 en una entrevista con People en Español.

