Ninel Conde sorprende con su nueva imagen tras su último retoque estético La actriz y cantante ha mostrado orgullosa el resultado final de su última visita a su doctora y el resultado no ha convencido a muchos. "Perdió el Norte". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde sus redes sociales y como es habitual, Ninel Conde puso al día a sus seguidores de las cosas que ha hecho recientemente. Una de ellas ha sido la de visitar a su doctora experta en estética, donde ha vuelto ha llevar a cabo un último tratamiento en el rostro. Orgullosa y contenta con el resultado, así lo presumió en sus historias de Instagram con el fin de que lo vieran sus fans. Sin embargo, la imagen lejos de convencer preocupó a una gran mayoría de usuarios de dicha red social por considerar que Ninel luce irreconocible. "Amé mi cutis del rostro", escribió. Lo que no se sabe es si se ve así por el retoque estético o por el uso exagerado de filtros. De igual manera, la imagen sorprendió para mal por ser muy artificial. "Entre tanto botox y tanto Filtro ya está a 2 segundos de ser la siguiente tigresa", "Ninel perdió el norte la pobre", "Parece un disfraz de Halloween", "Está igual que Lucía Méndez, se dañó la cara también", escribieron tan solo algunos seguidores de esta red social. Ajena a los comentarios, Ninel se mostró feliz con el resultado de su tratamiento y también del de color de su pelo, al que también le dio un cambio aclarándolo más. No corren los mejores tiempos para la cantante de 43 años. Además de seguir en la batalla con su expareja Giovanni Medina por la lucha legal por su hijo, su actual pareja también está siendo muy cuestionada en los medios por su presunto pasado oportunista. A pesar de todo lo que se está diciendo, Ninel se muestra enamorada en el ámbito personal y dispuesta a seguir peleando con todo por el otro gran amor de su vida, su hijo Emmanuel.

Close Share options

Close View image Ninel Conde sorprende con su nueva imagen tras su último retoque estético

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.