Ninel Conde enfrenta a quienes dicen que su rostro y cuerpo son por cirugías y procedimientos estéticos Tras los constantes ataques por su figura y cara, Ninel Conde no dudó en responderle a sus detractores, quienes aseguran que su belleza es producto de cirugías y tratamientos estéticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, Ninel Conde ha siendo motivo de polémica por los cambios que ha mostrado en su cuerpo y rostro. Incluso, hace unos días, ocasionó una nueva polémica debido a que sus labios, según los fanáticos, se veían muy prominentes y le pedían que no abusara de procedimientos de belleza. Ahora, la famosa responde a quienes aseguran que su escultural figura y su cara son el resultado de cirugías pláticas y procedimental estéticos. Incluso, dejó claro que no le importa el paso de la edad. "No voy a aclarar tonterías. No sé de qué hablan. Pero al final del día estoy súper contenta", advirtió Conde al programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca (Univision). "Todas tenemos arruguitas y son maravillosas; son experiencias que uno tiene. Si tengo y muchas, no pasa nada". Respecto a las críticas que se suscitaron luego que de publicara una imagen con Maluma y Marc Anthony, el Bombón asesino aseguró que fue parte de la convivencia en una entrega de premios donde estuvieron juntos. "Nos invitaron y la pasamos súper bien. Todos nos tomamos fotos con todos. La verdad, es que fue una noche muy bonita y muy especial", aclaró, "Como lo quieran tomar está bien. La pasé súper esa noche y disfrutamos muchísimo. Maluma es un tipazo y, bueno, nos saludamos y nos tomamos la foto". Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mireya Acierto/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde no hace caso de los ataques en su contra y prefiere presumir que está preparando un disco con el productor musical de Don Omar. "Tenemos una colaboraciones que no les podemos decir", reveló. "[El disco tendrá] cumbias con toques urbanos; obviamente, algunas van a ser más urbanas, otras más cumbias. Mezclas, fusiones", explicó. "Estamos preparando, no puedo decir qué, pero ya encontramos el ritmo perfecto y la colaboración perfecta".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ninel Conde enfrenta a quienes dicen que su rostro y cuerpo son por cirugías y procedimientos estéticos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.