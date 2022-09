Ninel Conde revela que una persona le impide ver a su hijo menor y no es Giovanni Medina La complicada situación que le impide a Ninel Conde estar cerca de su hijo Emmanuel se ha hecho mayor a causa de otra persona y da a conocer su identidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son varios años que Ninel Conde está alejada de Emmanuel, su hijo menor, quien actualmente vive con su padre Giovanni Medina. Desde entonces, la actriz ha realizado diversos proceso legales para recuperar a su hijo o, cuando menos, poder verlo con mayor frecuencia. Si bien, el empresario ha hecho difícil la convivencia, El bombón asesino revela qué hay otra persona que le ha impedido ver al niño. "En mi cumpleaños no creo [que vea a mi hijo Emmanuel]", reveló Conde a los medios de comunicación. No [es un deseo] de cumpleaños [ver a mi hijo], [es un deseo] de todos los días. Pero de ese tema es muy complejo hablar. Le he pedido muchas cosas a ese juez y todo me lo ha negado. Es por demás. La verdad lo que trato es de sobrellevar la vida, la situación". El 29 de septiembre de 2022, la cantante celebrará su cumpleaños y está realizando una serie de planes que incluyen poder convivir con el pequeño antes o después. Pese a la decisión que tomen las autoridades, ya tiene planes para llevar a cabo un festejo. "Voy a tomar un viaje con mi familia. Pedí que me movieran las fechas para poder reagendar con mi niño. Ojalá me las reagenden porque no voy a quedar aquí esperando que me lo dejen ver y no me lo dejan ver. Tiene uno que darle la vuelta a la vida", concluyó. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras la situación con Emmanuel se soluciona, Ninel Conde continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ninel Conde revela que una persona le impide ver a su hijo menor y no es Giovanni Medina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.