Tras rumores de distanciamiento, Ninel Conde revela cuál es la relación que lleva con su primogénita Hace unos días, se rumoró que Sofía Telch, hija mayor de Ninel Conde, estaba distanciada de su famosa madre. Ahora, la actriz revela cómo es la relación con la joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se desató una polémica luego de que Sofía, la primogénita de Ninel Conde y Ari Telch, diera a conocer unas imágenes y textos que parecían ser mensajes directos en contra de su madre. La famosa no dudó en abordar públicamente lo que hay detrás de ese supuesto desencuentro, al tiempo que habló de cómo es la relación con su hija. "Que cada quien interprete lo que quiere. Ahí no dice ni nombre de nadie, ni nada. Ella es una niña muy inteligente y expresa su sentir a su manera", aclaró Conde al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No sabe cómo procesar los ataques y ahí estoy yo para apoyarla, y ayudarla. Y es lógico que se saque de onda porque, que la injurien así, no se vale porque no es figura pública, es hija de dos artistas y ni modo, así es la vida, pero ahí estamos sus papás para ayudarla". El bombón asesino no pudo ocultar lo orgullosa que está de la joven; pero no quiso dar mayores detalles debido a que, como lo ha mencionado en otras ocasiones, a Sofía es muy celosa de su privacidad. "Gracias a Dios siempre ha sido muy tranquila, y estoy muy contenta con ella. Ya tiene 25 años y muy contenta con lo que hemos logrado su papá [Ari Telch] y yo de la niña y mujer que es", mencionó. Ninel Conde y su hija Sofía Telch Ninel Conde y su hija Sofía Telch | Credit: Mezcalent; Instagram Sofía Telch SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Van a ver cómo va a llegar bien lejos ella. Es una niña estudiosa, tiene dos carreras, trabaja, se esfuerza", continuó. "No le gusta el medio, ni que hable de ella en cámaras [públicamente]". Ninel Conde también dio a conocer que tuvo una convivencia con su hijo menor Emmanuel porque "me tocaba verlo el 11" de mayo. De hecho, el pequeño le "me dio un ramo de flores muy lindo" por el Día de las Madres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras rumores de distanciamiento, Ninel Conde revela cuál es la relación que lleva con su primogénita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.