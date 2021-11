Ninel Conde quiere negociar de manera privada con Giovanni Medina para ver a su hijo menor El un intento desesperado por volver a reunirse con Emmanuel, Ninel Conde ha decidido buscar a Giovanni Medina, padre de su hijito, quien lo tiene bajo su custodia y no le permito tener contacto con el niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Ninel Conde continúa sin ver a su hijo menor Emmanuel, debido a que Giovanni Medina lo mantiene bajo su custodia e impide, según menciona la actriz, que conviva con ella. Ante ello, El bombón asesino a decidido buscar tregua fuera de los tribunales y hablar con su expareja sentimental para que le permita ver al menor. "De manera particular, estamos tratando de convencer a su papá que me deje verlo y que lleguemos a un acuerdo. [Que ponga] las condiciones que quiera. Por mi hijo, cómo quiera, donde quiera y a la hora que quiera que me deje ver al niño", reveló Conde a los medios de comunicación. "Estamos buscando la manera de manera de contactarlo. Estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto. Ojalá que lo tome por el bien de Emmanuel". Según menciona la también cantante, a la fecha no mantiene ningún tipo de comunicación con el pequeño, ni de manera virtual, porque, según ha dicho Medina, no quiere hablar con ella. Lo cual, demostró el chiquillo en el último intento de conversación que tuvieron durante el cumpleaños del chiquillo. "No pude [hablar con él]. Lo vi un segundito en la videollamada, pero también me quitaron las videollamadas y estoy bastante triste por eso", confesó. "No puedo dar detalles al respecto. Pero supuestamente, el niño no quería las videollamadas, fue la última", explicó. "Si sigo platicando voy a chillar [llorar]. No es fácil, soy mamá; lo cargué nueve meses en mi panza, lo di a luz, lo parí. No, no es fácil". Giovanni Medina y Ninel Conde Giovanni Medina y Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también cantante prefiere dedicarse al trabajo para distraerse de sus problemas personales. Además, de trabajar en México, está realizando presentaciones en Estados Unidos. Ninel conde y su hijo Credit: Instagram Por otro lado, Lorena Herrera, quien estuvo en un mismo evento que la intérprete de "Tú me pones a pecar", aseguró que no le mantiene ningún tipo de relación con su colega porque "no me cae bien" y le gusta ser honesta. ¿Qué pensara Ninel Conde al respecto?

