Ninel Conde revela que ha pasado con su ex Larry Ramos, quien sigue fugitivo A más de un año de la fuga de Larry Ramos su expareja sentimental, Ninel Conde, habla por primera vez sobre este tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A inicios de septiembre de 2021, se dio a conocer que Larry Ramos, quien contrajo nupcias con Ninel Conde en octubre de 2020, había escapado de la justicia estadounidense, debido a que estaba bajo arresto domiciliario y con un rastreador en la pierna por el presunto delito de fraude. Desde entonces, se desconoce su paradero. La famosa aclaró que con el fugitivo no había contraído nupcias legales, solo había sido una ceremonia de tipo espiritual; por lo tanto, se deslindó de cualquier acusación en su contra por el caso de su ex pareja sentimental. Ha pasado poco más de un año y medio de aquella huida y ahora El bombón asesino revela que ha sucedido con Ramos. "No [he sabido] absolutamente nada [de Larry Ramos], ni quiero", advirtió Conde a los medios de comunicación. "Dios todo te lo regresa cuando lo haces todo de buena fe y cuando lo hiciste por ayudar, pero qué le hacemos". La famosa dejó claro que ya lleva tiempo soltera y de momento no está interesada en relacionarse sentimentalmente con ninguna persona conflictiva. "Ya me volví exigente", confesó. "Al primer foco medio rojo, digo 'ay, no'. He aprendido a disfrutar mi soltería, a estar en paz, porque luego por andar de hartona, que no quería estar sola me di cada trancazo que, hasta la fecha, uno paga las consecuencias". Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde está preparando un reality donde promete mostrar "casi todo" sobre su vida personal. Aprovechó la ocasión para llenar de elogios al fallecido Julián Figueroa con quien mantuvo una relación cercana en diversos momentos. "Con Julián conviví muchas veces, estuve de pareja de su hermano casi seis años y después coincidimos por Maribel y todo. Un niño encantador, súper respetuoso, educado, cariñoso", concluyó.

