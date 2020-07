¡Ninel Conde prueba que Giovanni Medina le desea la muerte! Además, la actriz compartió una foto del padre de su hijo en una conversación de video-llamada, donde él se ve enfurecido y un escalofriante correo eléctrico del padre de su pequeño. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pelea entre Ninel Conde y Giovanni Medina, quien no permite que la actriz vuelva al lado de su pequeño de cinco años, se torna cada vez más cruda y violenta. En un sorprendente post, la actriz de Fuego en la Sangre compartió una foto de video-llamada en la que puede contemplarse el rostro enfurecido de su ex, con quien lucha en una guerra sin cuartel por la custodia de Emmanuel, hijo que la expareja tuvo en común. “Hechos y no palabras .... ¿Reconoces la cara de un psicópata narcisista?”, escribió la cantante sin pelos en la lengua. A continuación, compartió la foto de un correo electrónico de Giovanni Medina en el que éste le deseaba la muerte. Así rezaba el dramático texto que el papá de Emmanuel le envió: “Llevar a mi hijo al mar sin mí fue lo último que me hiciste, fue lo único que te pedí. ¿Qué te costaba? Jamás te hice daño. Te odio en el alma, maldita. Te odio...”, escribió Medina amargamente. “Tienes el alma podrida Ninel y lee bien lo que te escribo, más temprano que tarde voy a salvar a mi hijo de ti, cueste lo que cueste”, continuó amenazante. “Te odio, maldita, cómo no te mueres, maldita mujer podrida”, terminó antes de firmar con sus iniciales, GM. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto respondió la mamá de Emmanuel en una entrevista reciente con People en Español, al preguntarle el motivo de su pelea con el padre de su hijito. Image zoom ninel conde/instagram “Como saben, habíamos tenido un acontecimiento legal en el pasado. Pero yo decidí perdonar todas las situaciones por intentar darle una familia a Emmanuel; sin embargo, volví a tener los mismos problemas y a ser víctima de violencias y de mentiras y de manipulaciones, y decidí ponerle punto final a la relación, lo que me trajo como consecuencia [esta situación]. Utilizó el coronavirus y la pandemia para quitarme a Emmanuel con pretextos y mentiras. Estuve dos años con miedo y diciendo 'es por mi hijo, es por mi hijo', y miren lo que pasó”, dijo con gran tristeza.

