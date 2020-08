¡Ninel Conde presenta a su nuevo novio! "Gracias por llegar justo cuando mi alma moría" Muy emocionada y con una foto de lo más romántica, la artista ha presentado a su nueva ilusión con la que lleva seis meses. "Te amo para siempre". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Nunca una frase fue tan cierta. En medio de la desesperación que vive por la lucha encarnizada por la custodia de su hijo con el que fuera su pareja, Giovanni Medina, Ninel Conde ha vuelto a ver la luz en medio de la oscuridad. El amor ha llamado a su puerta en el momento que más necesitaba del apoyo y el cariño de un compañero. A través de una romántica fotografía y declaración en su perfil de Instagram, la cantante de 43 años ha presentado ilusionada al que considera el amor de su vida. "Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme", comienza su escrito. La preciosa imagen muestra a los enamorados en actitud muy cariñosa y acompañados de la fiel compañera de la artista, su perrita. "Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa", prosigue su mensaje. Un escrito en el que también pide justicia ante la situación que vive en estos momentos con el padre de su hijo Emmanuel. Por ahora, la también actriz no ha dado más datos acerca de su pareja, tan solo que está enamorada y tiene fuerzas para luchar contra viento y marea. Image zoom ninel conde/instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel sigue peleando por volver a reencontrarse con su pequeño y recuperar la custodia que, de manera provisional, ha sido concecida por un juez a su padre. Ha movido cielo y tierra por lograrla, entre otras cosas, acudir al Palacio Nacional de México para entregar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. La batalla legal sigue en pie y en manos de la justicia, pero saber que hay alguien a tu lado que te apoya en los momentos más duros lo hace más llevadero. ¡Felicidades por ello, Ninel!

