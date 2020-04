Desde hace unos días, Ninel Conde ha denunciado que no ha podido ver a su hijo menor Emmanuel, debido a que su expareja sentimental y padre del menor, Giovanni Medina, no le permitía verlo con el pretexto de la cuarentena a causa del COVID-19. Por ello, el Bombón Asesino decidió interponer una nueva denuncia en contra del empresario.

“Vengo a denunciar que no me dejan tener a mi hijo”, explicó Conde a los medios de comunicación. “Giovanni ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a esconderse detrás del coronavirus para no dejarme tener a mi hijo”.

La actriz reveló que llevó a cabo las peticiones del político e “intenté de todas las maneras” para lograr la reunión con el chiquillo. Incluso, se realizó una serie de exámenes médicos para comprobar que no ha sufrido contagio de COVID-19 y, por lo tanto, no expone a su hijo.

“Aceptando todas sus condiciones [de Medina]; me dejó, un fin de semana, en su casa, ver al niño; lo cual es absurdo porque vivimos a dos cuadras de diferencia”, explicó. “Es absurdo que una madre no pueda tener a su hijo cuando está a dos cuadras de su casa; escudándose en el coronavirus y diciendo que yo no he tenido las medidas pertinentes, cuando él me ha exigido hacerme prueba de coronavirus. Le mandé mis estudios y ni así me dejó tener al niño en casa”.

De acuerdo con Ninel Conde, es costumbre de Giovanni Medina amenazarla con tener “influencias” en el gobierno federal. Sin embargo, ello no impidió salir de la cuarentena y acudir en busca de ayuda legal; aunque algunas instancias están cerrados por la contingencia.

“Todas sus violencias, sus peticiones que son, por demás, violando los derechos del niño de poder estar con su madre también”, advirtió. “Desgraciadamente, no me queda opción más que recurrir a las autoridades”.