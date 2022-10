Ninel Conde no pudo ver a su hijito en su cumpleaños, pero se revela cómo lo celebró su papá Se revela qué sucedió con el cumpleaños de Emmanuel, el hijo menor de Ninel Conde, quien no estuvo con su madre en un día tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de octubre de 2022, Emmanuel, el hijo menor de Ninel Conde, cumplió ocho años. Sin embargo, por conflictos legales con Giovanni Medina, padre del menor, la actriz tiene tres años de no vivir con el niño y la convivencia con es cada día más difícil; eso incluye no haberlo podido ver en este día tan especial. Ante ello, El bombón asesino decidió dedicarle un emotivo mensaje "al hombre de mi vida", asegurando que "ni el tiempo, ni la distancia ni ninguna otra cosa creada podrá romper ese lazo divino entre tú y yo". Ahora, se da a conocer cómo Medina festejó al chiquillo. "Mi papá me regalo un IPhone", reveló Emmanuel a los medios de comunicación. "[Mi papá] me ama". Por su parte, el empresario reveló que la realizó una gran fiesta cuya temática fue "superhéroes", debido a que el niño es fanático de Spiderman. "Estoy muy orgulloso de [Emmanuel]. La verdad ocho años de felicidad; lo mejores de mi vida y los que vienen. Él es mi héroe, es mi todo", dijo por su parte Medina. "Son ocho años, los mejores de mi vida. Me cambió la vida, pero al final muy felices". Ninel Conde Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la fiesta que le preparó para celebrar con familiares y amiguitos, Giovanni Medina lo llevó, un día antes, a un espectáculo de Disney, donde ambos compartieron como padre e hijo. Por su parte, Ninel Conde cumplió con sus respectivos compromisos profesionales, pero dejó claro que tenía el corazón roto por todo el tiempo que ha estado alejada de Emmanuel y ante el impedimento de poder reunirse para abrazarlo en su cumpleaños. Espera que en un futuro la situación pueda resolverse.

