Niurka Marcos revela porqué Ninel Conde no quiere trabajar con ella La rivalidad entre Niurka Marcos y Ninel Conde ha estado presente en el ojo público. Ahora, la vedette deja claro porque la actriz no comparte proyecto con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Niurka Marcos y Ninel Conde no mantienen una buena relación; incluso, en algún momento, la vedette revelo que comenzaron cuando, en 2014, compartieron créditos en la obra de teatro Baño de mujeres y su colega pidió incluso que la sacaran del proyecto. A partir de entonces, cada vez ha sido más marcada dicha enemistad. Sin embargo, la bailarina no duda en volver a trabajar con la mexicana, quien "Muchos productores han querido juntarnos [a Ninel Conde y a mí]", reveló Marcos a los medios de comunicación. "Ella le saca [tiene miedo de trabajar conmigo]. He dicho que hagamos billete; que a la gente le encantaría, pero ella no entiende". De acuerdo con la actriz de origen cubano, Ninel Conde no se arriesga porque teme manchar la reputación pública que mantiene con mucho cuidado; así que ve poco probable que puedan volver a compartir algún trabajo juntas. "Le da mucho miedo", enfatizó. "Ella es mustia. Se la pasa cuidando su perfecta imagen, inmaculada, sin defectos". Niurka Marcos y Ninel Conde Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, la ex de Juan Osorio, quien se ha caracterizado por tener una buena relación con la prensa, no dudó en opinar sobre otros famosos como Alejandro Fernández y Livia Brito, quienes han mostrado una actitud de confrontación con los medios y ahora están sufriendo las consecuencias. "Todos necesitamos de la prensa y de las redes; todos, todos. [Alejandro Fernández tendrá que vivir sus consecuencias", advirtió. "A ustedes [la prensa] les toca tomar la decisión si le dan un escarmiento. A [Livia Brito] no le digo nada, les digo a ustedes que se den su lugar". Niurka Marcos continúa enfocada en sus proyectos profesionales y sigue disfrutando del romance que mantiene con Juan Vidal.

