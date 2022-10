Ninel Conde revela que no podrá estar con su hijo menor en su cumpleaños Nuevamente, Ninel Conde estará ausente en el próximo cumpleaños de Emmanuel, su hijito. La actriz explica lo que ocurre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los problemas entre Ninel Conde y el padre de su hijo menor Emmanuel, Giovanni Medina, parecen no tener fin. Ahora, la actriz revela que no podrá estar con el niño el día de su cumpleaños porque se lo impiden, tal como ha ocurrido en otras ocasiones. "De su cumpleaños ni hablamos. Ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita [tampoco]. Que digo, es algo muy difícil, muy doloroso", confesó a los medios de comunicación. El bombón asesino aseguró que hay muchas irregularidades en el caso apoyadas por el propio juez a cargo; por lo tanto, tomará acciones legales. "Se supone que hoy es la convivencia con Emmanuel, ojalá y no me salgan con que no estuve porque la pedí para ayer y nunca me contestaron, y ya me quedé sin verlo otra vez. Ya van dos meses que que no puedo verlo. Cada vez se rompe más el vínculo y no veo la disposición para que pueda ver al niño", explicó. "Solicité el cambio para ver a mi hijo ayer, desde hace como 15, 20 días; para verlo ayer en lugar de hoy, el juez se tardó en contestar y dijo que le iba a dar vista a la contraparte [Giovanni Medina], y la contraparte nunca contestó. Ya lloré, pataleé, pero ¿qué hago?", continuó. "El juez está muy parcial y se va a meter una recusación porque ya es muy evidente. Le piden que el niño salga del país y ni me pide mi visto bueno, solamente me avisan y yo pido un cambio de día para ver al niño, y le dicen al papá para ver qué opina. El papá, parece que hasta el día de hoy no ha contestado". Ninel conde Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes las circunstancias, Ninel Conde decidió enviarle un caluroso mensaje de felicitación a su pequeño. "Te amo hijo, vas a crecer y siempre estaré aquí para ti, siempre. El día que quieras y sepas que mamá ha estado siempre. Aquí voy a estar. Te amo mi amor", mencionó. "¡Feliz cumpleaños Emmanuel, te amo!".

